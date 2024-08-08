Интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке, и в результате многие из них сейчас недоступны. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. "Сегодня интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке", - говорится в сообщении. В правительстве добавили, что в настоящее время специалисты регионального Министерства цифрового развития и связи работают над восстановлением доступа к ресурсам. DDoS-атаке предшествовали попытки Вооруженных сил Украины войти на территорию Курской области. Сейчас, согласно заявлению временно исполняющего обязанности заместителя губернатора региона Андрея Белостоцкого, оперативная обстановка в регионе стабильная и контролируемая. Накануне на территории Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации. На этом фоне местный оперативный штаб был переведен на круглосуточный режим работы.