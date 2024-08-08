Плацента в уходе за кожей: как временный орган помогает сохранить молодость
Временный орган, формирующийся на этапе беременности, стал настоящим хитом в современной косметологии. Врач-дерматолог Ольга Алексеева поделилась экспертным мнением с WomanНit относительно пользы плаценты для поддержания молодости и красоты.
Что из себя представляет терапия с участием плаценты
Использование плаценты всегда происходит при проведении инъекционных процедур. Специалист использует человеческую плаценту, прошедшую тщательную обработку.
Ольга: «Плацента содержит уникальные соединения, которые практически не встречаются с таких количествах в других органах».
К полезным веществам можно отнести минералы, пептиды, гормоны и наши любимые аминокислоты.
После введения плаценты в средние слои кожи происходит улучшение кровообращения, обменные процессы начинают происходить с новой силой. Цвет лица улучшается буквально после первой процедуры, а значительное улучшение качества кожи происходит после курса мезотерапии с использованием плаценты.
Основные показания для инъекций плацентой:
- Купероз.
- Снижение тонуса кожи.
- Расширенные поры.
- Нарушение работы сальных желез.
- Мимические морщины.
В большинстве случаев плацентарная терапия назначается после 35 лет, когда коже требуется дополнительная стимуляция для поддержания тонуса и замедления образования морщин.
Когда с плацентарной терапией стоит повременить
Абсолютных противопоказаний для процедуры нет, тем не менее в момент беременности стоит проконсультироваться с гинекологом о целесообразности проведения мезотерапии с использованием плаценты.
Как долго проходит восстановление
Как и после любой инъекционной процедуры кожа может отреагировать небольшим воспалением и покраснением, это естественный процесс. Грамотный специалист обязательно выяснит, есть у вас аллергия на определенные вещества, а также будет учитывать индивидуальные особенности кожи при использовании иглы. Чтобы избежать осложнений после введения плацентарного комплекса, Ольга рекомендует придерживаться следующих правил:
- Избегайте использования агрессивных средств в течение недели после процедуры.
- Не чешите и не трите кожу после процедуры.
- Откажитесь от бань и саун как минимум на две недели после процедуры.