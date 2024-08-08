Плацента в уходе за кожей: как временный орган помогает сохранить молодость

Временный орган, формирующийся на этапе беременности, стал настоящим хитом в современной косметологии. Врач-дерматолог Ольга Алексеева поделилась экспертным мнением с WomanНit относительно пользы плаценты для поддержания молодости и красоты.

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Что из себя представляет терапия с участием плаценты

Использование плаценты всегда происходит при проведении инъекционных процедур. Специалист использует человеческую плаценту, прошедшую тщательную обработку.

Ольга: «Плацента содержит уникальные соединения, которые практически не встречаются с таких количествах в других органах».

К полезным веществам можно отнести минералы, пептиды, гормоны и наши любимые аминокислоты.

После введения плаценты в средние слои кожи происходит улучшение кровообращения, обменные процессы начинают происходить с новой силой. Цвет лица улучшается буквально после первой процедуры, а значительное улучшение качества кожи происходит после курса мезотерапии с использованием плаценты.

Основные показания для инъекций плацентой:

Купероз.

Снижение тонуса кожи.

Расширенные поры.

Нарушение работы сальных желез.

Мимические морщины.

В большинстве случаев плацентарная терапия назначается после 35 лет, когда коже требуется дополнительная стимуляция для поддержания тонуса и замедления образования морщин.

Когда с плацентарной терапией стоит повременить

Абсолютных противопоказаний для процедуры нет, тем не менее в момент беременности стоит проконсультироваться с гинекологом о целесообразности проведения мезотерапии с использованием плаценты.

Как долго проходит восстановление

Как и после любой инъекционной процедуры кожа может отреагировать небольшим воспалением и покраснением, это естественный процесс. Грамотный специалист обязательно выяснит, есть у вас аллергия на определенные вещества, а также будет учитывать индивидуальные особенности кожи при использовании иглы. Чтобы избежать осложнений после введения плацентарного комплекса, Ольга рекомендует придерживаться следующих правил: