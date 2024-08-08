Как у Кирстен Данст: стрижка «котенок» — самый модный тренд осени 2024

Мода всегда черпала вдохновение в мире природы, и стрижка бабочки, стрижка волка и стрижка медузы — тому подтверждение. Парикмахеры и законодатели моды просто не могут перестать объединять зоологию с творчеством в области причесок, и теперь к ним присоединился новый (очень милый) пушистый друг: стрижка кошечки.

© Соцсети

«Вы, наверное, задаетесь вопросом: „Что это за стрижка-китти“. Кошки не очень-то известны особой лохматостью, но стрижка „под котика“ — это не столько семантика, сколько отношение к себе и к миру. Стрижка имеет кошачий характер, а не прямое анималистическое вдохновение, поэтому она отлично смотрится как с кокетливыми платьями, так и с корпоративными костюмами сирен. Это кошачьи вибрации, это очень секси», — рассказывает стилист Евгения Куклина.

Что такое стрижка китти?

Чем выделяется эта стрижка в спектре причесок, вдохновленных животными? Она не такая резкая и дикая, как волчья. По словам Евгении, для стрижки «котенок» характерны «мягкие слои, текстурированные концы и длина, которая может варьироваться от короткой до средней».

В то время как стрижка «волк» характеризуется небрежными, легкими слоями, придающими волосам подвижность, «котенок» имеет более длинные слои, чем ее предшественники. Стрижка выглядит «немного более полированной и гламурной», чем модные лохматые прически 2020-х годов.

Легко укладывать и носить

Еще один плюс — ее легко укладывать, что очень важно, когда рабочий год стартовал и нет необходимости возиться с утюжками для завивки и плойками или тратить кучу времени на подготовку.

«Эта стрижка не требует особого ухода», — говорит Евгения. «За ней легко ухаживать, она требует минимального времени на укладку и придает свежий, молодой вид, который может оживить внешность».

Если вас интересует сильно текстурированная стрижка, китти-вариант может стать идеальной отправной точкой, не добавляя слишком много слоев на волосы сразу.

«Это один из вариантов, который вы можете попробовать, прежде чем делать сложную многослойную стрижку с эффектом сильной растрепанности», — советует Евгения.

Как сделать стрижку

Поскольку существует так много модных названий для различных стрижек, лучший способ понять, что вы хотите, — это принести много фотографий, чтобы поделиться ими со своим стилистом.

«Парикмахеры — очень визуальные люди, поэтому одна фотография стоит тысячи слов», — напоминает Евгения

В целом, стрижка «кошечка» лучше всего подходит для прямых, волнистых и кудрявых волос. Если у вас очень тонкие волосы, возможно, вам стоит отказаться от стрижки «кошечка», так как она лучше всего смотрится при большей густоте.

Как сделать укладку

Чтобы уложить новую стрижку, стилист рекомендует создать «текстурированную основу» с помощью мусса, нанесенного на влажные волосы. Нанесите термозащитное средство, например, разглаживающий спрей, затем высушите волосы феном с помощью круглой щетки или диффузора, чтобы придать им естественные волны и мягкую фиксацию на весь день.