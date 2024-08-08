Обувь на осень 2024: горячие тренды с мировых подиумов

Конец лета многих женщин радует тем, что снова нет повода не отправиться по магазинам: ведь на осень непременно нужны новые туфли. Или сапоги. Или ботинки. Или то, и другое и третье — что поделать, погода так переменчива. Впрочем, и настроение тоже. Чтобы не запутаться в огромном многообразии обуви, перечисляем главные обувные тренды осени 2024, которые мы увидели на мировых фэшн-подиумах.

© Соцсети

Крепкие сапоги на устойчивой подошве

Как шлепанцы являются главным атрибутом летней погоды, ботинки (или похожие на них по функциональности сапоги) — синоним осени. В этом сезоне дизайнеры придумали обувь для романтичного сезона, связанного с шелестом осенних листьев и прогулок по городским тротуарам, предложив множество различных типов сапог с гранжевым, обжитым видом.

«Это могут быть вариации на тему мотосапог с фурнитурой или боевые ботинки с ремешками и пряжками, которые выглядят винтажными и подержанными, видавшими жизнь и множество дорог», — рассказывает стилист Маша Ведерникова.

Лоферы на новой высоте

Это не те простенькие мокасины, которые вы носили, борясь за место любимца учителей в младшей школе.

«Забудьте о чопорности и правильности — «лучшие лоферы осени 2024 года оснащены высокими подошвами на платформе, с подошвой в виде коврика и ребристым протектором или же на массивном устойчивом каблуке. Но при этом это все те же старые добрые лоферы», — объясняет Маша.

До середины бедра

Прошедшей зимой в моде были сапоги до колена, но в трендах осени 2024 года — сапоги выше колена, более того — выше середины, вплоть до самой верхней части бедра.

«Кожаные лонгсливы носят под откровенными бохо-платьями, или с леггинсами и очень узкими брюками (в принципе, это одно и то же). "Этот тренд также замечательно подходит для создания образа без брюк, поскольку обувь практически выполняет функцию низа», — говорит стилист.

Без пятки

Мюли стали неожиданным выбором для осенних подиумов потому что пятки и лодыжки часто прячут на время холодного сезона (и мы все понимаем, почему). Но только не осенью 2024 года.

«Встречайте туго сплетенные кожаные слипоны, скульптурные мюли без задника или остроносые мюли на шпильке — шикарные настолько, насколько это вообще возможно», — подчеркивает Маша.

В точку

В каждом сезоне можно увидеть впечатляющие геометрические формы обуви: тонкие шпильки, скульптурный верх или фигурно вырезанные мыски. Осенью 2024 года дизайнеры расширили границы дизайна, представив каблуки конической формы. «Это все тот же каблук киттен-хилл, он обыгрывается в разных моделях текстурами, цветом и силуэтом обуви, но все равно остается узнаваемым», по словам стилиста.

Пушистые лапки

Обувь из пушистого текстиля на подиумах осенних показов стала настоящим подарком для любителей тихой роскоши. Не слишком практично для прогулок по осенней слякоте или, хуже того, улицам, припорошенным первом снегом — но когда это, скажите на милость, настоящих модниц волновали подобные глупости? А пока тепло и сухо вполне можно выгулять подобные забавные туфли.