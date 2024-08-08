Ирина Горбачева стала лицом российского бренда

Актриса Ирина Горбачева стала лицом новой рекламной кампании российского бренда Gloria Jeans сезона Back to school 2024. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе бренда.

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Актриса позировала в джинсах-клеш, джемпере, дутом жилете и кедах. Съемка прошла на одной из набережных Москвы.

«Я с удовольствием приняла участие в рекламной кампании к новому сезону: мне нравится наблюдать за развитием GJ и видеть, как они работают с разными аудиториями — от модных девушек до семейных покупателей», — рассказала Горбачева.

А режиссером съемки выступил Алексей Нужный, одна из недавних работ которого — полнометражный фильм «Бременские музыканты», основанный на одноименном советском мультфильме. Одну из главных ролей там исполнила Ирина Горбачева.

В апреле Ирина Шейк впервые снялась для российского бренда Gloria Jeans. Супермодель была одета в белый топ, который дополнила объемным черным бомбером, серой толстовкой на молнии и джинсами. Знаменитость распустила волосы. Визажисты сделали ей естественный макияж. Она позировала стоя на улице в Нью-Йорке.

Ранее Ирина Горбачева высказалась о конфликте с Дюжевым.