Хайди Клум показала фото в бикини с леопардовым принтом

Модель уверена, что в любом возрасте важно позволять себе выглядеть так, как хочется. 51-летняя Хайди Клум никогда не страдала из-за комплексов, а с возрастом стала только активнее пропагандировать идею о том, что женщина прекрасна всегда.

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Клум вместе с супругом проводит лето на пляже, поэтому в её арсенале множество различных бикини. Она показала, как выглядит в одном из своих любимых купальников с трендовым леопардовым принтом.

Пора на пляж! Не думаю, что морщинки от загара задержатся, — подписала кадры в бикини Хайди.

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По мнению бывшего «ангела» Victoria's Secret, можно бесконечно откладывать жизнь на потом, однако при таком раскладе вероятность сожаления об утраченных моментах будет выше. Клум всегда за то, чтобы выглядеть так, как нравится, вне зависимости от возраста.

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