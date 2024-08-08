Блейк Лайвли переделала платье Бритни Спирс от Versace 2002 года

Блейк Лайвли не работает со стилистом, но у неё есть неограниченный доступ практически ко всем существующим домам моды! За последние несколько недель звезда воспользовалась услугами Balmain, Oscar de la Renta, Dior и Chanel, чтобы одеться для пресс-туров фильмов «Дэдпул и Росомаха» и «Всё закончится на нас». И эти образы точно заслуживают нашего внимания.

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Немного найдётся дизайнеров, к которым Блейк обращалась бы так часто, как к Донателле Версаче. Вчера вечером Лайвли позировала на красной дорожке в Нью-Йорке в наряде от итальянского бренда сезона осень-зима 2002 года. Она была в «голом» платье из сетки, расшитом вручную разноцветным бисером, которое Бритни Спирс впервые надела на презентацию Versace сезона весна-лето 2003 года в рамках Недели моды в Милане и которое было приобретено в Tabi Vintage.

«Королева, которая заставила всех нас захотеть блистать, писать и рассказывать свои истории. Спасибо за пример и вклад в то, чтобы женщины рассказывали свои истории. Я в восторге от вашего байопика и всего, что вас ждёт», — обратилась Лайвли к Бритни и объяснила своё решение надеть это платье.

Ранее на этой неделе было объявлено, что Universal Pictures приобрела права на экранизацию «Женщины во мне» — взрывных мемуаров поп-звезды, ставших бестселлером во всём мире.

Источник фото: Gettyimages