Tommy Hilfiger покажет женскую коллекциию на пароме

Модный бренд Tommy Hilfiger готовит к покажу следующую женскую весеннюю коллекцию в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Мероприятие состоится 8 сентября в 18:30 по местному времени. Шоу пройдёт на борту выведенного из эксплуатации и теперь постоянно пришвартованного у пирса парома «Джон Ф. Кеннеди», который десятилетиями курсировал на Стейтен-Айленд.

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Показ этой колекции Tommy Hilfiger изначально не был в официальном расписании CFDA, которое опубликовали на прошлой неделе. Сама неделя моды пройдёт с 6 по 11 сентября.

Источник фото: Gettyimages