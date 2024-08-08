Ведущий «Модного приговора» и стилист Александр Рогов объяснил, почему у него два гардероба. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«А знаете ли вы, что у меня два гардероба? Один для жизни — удобное, рванина, чернуха, а второй для съемок — яркие, графичные, телегеничные вещи. Но иногда я устраиваю дикий микс. Сегодня на съемках «Кто круче всех?» как раз этот случай…» — написал он.

На днях Александр Рогов объяснил, как «усмирить» леопарда в образе. Он посоветовал носить футболки и кеды с леопардовым принтом.

А недавно стилист Рогов назвал самую модную обувь лета. Эксперт рекомендовал приобрести топсайдеры — обувь, которая выполнена из текстиля или кожи. Александр Рогов отметил, что изначально эта модель предназначалась для ношения на палубах яхт, однако сейчас в ней ходят голливудские звезды по улицам.

Ранее Александр Рогов назвал условие для образа с вьетнамками.