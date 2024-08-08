Валя Карнавал опубликовала фото в спущенных брюках

Блогерша Валя Карнавал опубликовала серию фото в спущенных брюках. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Валя Карнавал снялась в облегающих спущенных брюках и кроп-топе с бюстгалтером. Волосы ей уложили крупными локонами и сделали вечерний макияж. Поклонники остались в восторге от образа блогерши.

«Это уже Валентина», «Великолепная», «Шикарная фигура», — написали они.

Фотографии она опубликовала после слухов о пластических операциях. Они появились после того, как она выложила фото в бикини. Тогда блогерша снялась на яхте и вилле с видом на море. На фото она была без макияжа и укладки. Однако поклонники не оценили изменившуюся фигуру, обвинив в пластике за несколько миллионов рублей.

Валя Карнавал получила известность благодаря юмористическим роликам в TikTok. В 2020-м она начала музыкальную карьеру, записав трек «Психушка». В феврале 2022 года она приняла участие во втором сезоне шоу «Звезды в Африке», где стала финалисткой.

Ранее Валя Карнавал снялась в мини-платье без белья после слухов о пластике.