Дизайнер обсудила главные тренды будущего сезона

Осень уже не за горами, поэтому начинает утепляться и менять свой гардероб.

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А поможет нам в этом дизайнер Яна Недзвецкая. Она рассказала, чем эта осень обещает порадовать самых стильных девушек.

Дизайнеры известных модных домов иногда умеют удивлять. Так, в новых осенних коллекциях нам предлагают одежду из прозрачной ткани и без нижнего белья. Понятно, им не жить в нашем суровом климате, поэтому частое явление на модных западных вечеринках колготки и бюстгальтер.

У наших звезд это часто оборачивается фарсом. Давайте-ка поговорим все же о моде, которая будет актуальна в наших широтах.

Покатая линия плеча у брендов MARNI, CARVEN и JIL SANDER порой доходит до абсурда, напоминая сложносочиненные костюмы мангалоров в фильме «Пятый элемент» гениального Люка Бессона. Я бы честно голосовала за костюмы космических наемников, если что. Вторичность покатых плеч очевидна. А неудобство слишком явное. Если уж делать покатые плечи, я бы обратила внимание на легкую эффектную куртку LO, где эта деталь не бросается в глаза так явно. В этой куртке угадывается и другой тренд сезона – остроумный mix меха с осенними тканями – плащевками, твидом, драпом, как в коллекциях Louis Vuitton, Duran Lantink, Coperni.

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В этом сезоне роль красного цвета выполняет вишневый и сочная фуксия с легким подтоном осеннего тумана. Этому есть много подтверждений с подиумов Милана и Парижа – LAQUAN SMITH, BOTTEGA VENETA, SAINT LAURENT. У бренда LO эффектные комбинезоны с модными широкими прямыми брюками и платья А-силуэта. И это еще один модный тренд. А-силуэт возвращается на подиумы мира как замена надоевшего стиля baby dоll. Carolina Herrera показала красивое серое платье А-силуэта с розовыми крупными цветами. А Prada повторила довольно скучное платье этого силуэта с хищным, давно набившем оскомину, принтом.

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Прямые, не широкие, слегка зауженные книзу брюки – один из самых приятных трендов сезона. Такие брюки, как показали бренды MSGM, LO, PHILOSOPHY идут практически всем девушкам и удачно скрывают проблемные зоны фигуры. А в сочетании с такого же цвета жакетами эти брюки диктуют нам еще один тренд сезона – dressing-детокс. Этот стиль понравится тем, кто устал придумывать сложные сочетания и диковатые по цвету образы. Чем проще, тем лучше. Однотонный светлый костюм разбить классической майкой или футболкой, и вы сразу на

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В этом сезоне вновь вспоминаем 1970-е – счастливое беззаботное время, когда не деньги, а полет умной мысли и светлая душа диктовали нам бытие. И главное, что дизайнеры прихватили из 70-х – разного рода, вида и замысловатости капюшоны. Капюшоны на модных кардиналах предлагает бренд LO. А бренды NINA RICCI – в традиционном варианте на осеннем пальто, Бренд BALMAIN показал капюшон в светлом комбинезоне с меховыми рукавами, хотя и без них сложный крой комбинезона смотрелся неплохо. Но чего не сделаешь ради лишней строчки в модном журнале.

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ЗЕМЛЯНЫЕ И ГРИБНЫЕ ЦВЕТА никогда и не выходили из моды, они давно перешли в разряд стильной изысканной классики, Бренды FENDI, FENDI, HERMES опять показали классические модели в этом цвете. А бренд LO порадовал твидовыми костюмами, которые выполнены в стиле dressing-detox. Хорошо скроенные костюмы показали бренды DRIES VAN NOTEN и SCHIAPARELLI. Радует, что оголение на подиумах не мешает дизайнерам иногда создавать что-то более вменяемые и удобное

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ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ в любых оттенках – от сочного … до хаки и лесного мха, продолжает быть в трендах как и юбки длиной до колена. Такие юбки показали модные дома Chanel, Dries Van Noten, Blumarine, Lutz Huelle. Бренд LO объединил два этих ярких тренда – юбки загадочного нефритового цвета длинной до колена с оригинальной шлицей изящны и удобны, они выполнены из мягкого джерси с еле заметным жаккардовым объемным плетением.

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Можно ли назвать новым трендом расстегнутую рубашку, но модные блогеры и стилисты почему-то пишут об этом. Хотя мы носим такие рубашки уже много сезонов подряд, с тех пор, как мужская рубашка перекочевала в женский гардероб. А случилось это еще в прошлом веке. Очевидно, модным блогерам совсем не о чем говорить. Тем не менее, в расстегнутых рубашках на подиумы вышли модели в коллекциях Vivienne Westwood, Etro, LaQuan Smith и даже Christian Dior.

V -образный вырез, на мой взгляд, тоже сложно назвать трендом нового сезона. Не помню года, чтобы такой вырез не был основой любой дизайнерской коллекции. В этом сезоне Huishan Zhang, Chloé и Alberta Ferretti показали платья и блузки с таким вырезом.

ДЛИНА МИДИ тоже выдается за новинку этого сезона, как и длина по колено. Это и понятно – сразу отказаться от этой удобной и женственной длины – это обречь себя на низкие продажи коллекции. Так что носим то, что нравится – мини, по колено и миди. А макси юбки не очень носить в нашем климате все равно не совсем удобно. Длину миди на подиуме показали бренда: Max Mara,16 Arligton, Genny и многие другие бренды. Хотя для бренда Max Mara это основная длина на протяжении всего их существования. А это 1951 год.

Черный цвет давно перешел в основной цвет наших российских покупателей, как это не обидно. В суровом холодном климате гораздо интереснее смотрятся и поднимают настроение радостные светлые тона и яркие модели. А на показах этот цвет был у Ester Manas, Ferrari, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana, который так любит этот черный цвет. Иэто понятно. Брюнетки из южных регионов предпочитают черный. Им-то как раз цвета хватает с лихвой.

Приталенный крой, низкая посадка брюк, открытый живот – все это мы уже давно видим в коллекциях всех дизайнеров мира – нас этим давно не удивить. А вот короткие пальто в этом сезоне заменят длинные – для на это не плохая новость. Осенью длинное пальто – не самая удобная и практичная вещь, хотя очень эффектная.

Главное в этом сезоне – оставаться в здравом уме и твердой памяти. И мой совет – покупать яркие, интересные цвета – радовать себя осенью и зимой. Наверняка хорошая добротная база у вас давно уже висит в шкафу и ждет красивого яркого обрамления.