49-летнюю Еву Лонгорию в крошечном бикини вновь заметили на пляже

Папарацци вновь заметили американскую актрису, продюсера и активистку Еву Лонгорию на пляже в Марбелье, Испания. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

На размещенных фото 49-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» запечатлена в синем бикини, состоящем из крошечного бюстгальтера и плавок с розово-желтыми завязками. Также на ней были бежевая шляпа и черные солнцезащитные очки.

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Отмечается, что знаменитость проводила время с другом, актером Амори Ноласко, и шестилетним сыном Сантьяго.

В июле Лонгорию также заметили во время отдыха на пляже в Марбелье. Тогда актрису запечатлели в откровенном раздельном купальнике.