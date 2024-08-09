39-летняя певица Лили Аллен показала фото в купальнике

Британская певица, автор песен и писательница Лили Аллен показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница поделилась снимком с поездки в Британскую Колумбию, Канада. На размещенном кадре знаменитость позировала в купели в облегающем слитном купальнике черного цвета. Также видно, что на лице звезды отсутствует макияж, а волосы убраны в небрежный низкий пучок.

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«Разум спокоен, а сердце полно», — подписала она пост, который набрал более 19 тысяч лайков.

В июле сообщалось, что популярная американская певица Эшли Франджипани, известная как Холзи, опубликовала откровенное видео. Тогда артистка предстала перед камерой в одних лишь пижамных шортах.