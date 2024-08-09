Визажист дала совет, куда не стоит наносить хайлайтер

Хайлайтер не стоит наносить на зоны, где присутствуют дефекты — высыпания, постакне, шрамики, рубцы, потому что продукт подчеркнет их и сделает более заметным. Об этом «Москве 24» рассказала визажист и стилист по прическам Надежда Эвоян.

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По ее словам, обладательницам жирной кожи также стоит отказаться от использования хайлайтера, потому что он создаст чрезмерное количество блеска. Продукт не рекомендуется наносить на возрастное веко, потому что это подчеркнет все мелкие морщинки и неровности рельефа кожи.

«Девушкам, которые обычно не используют много косметики и обходятся без тонального крема, я бы советовала выбирать кремовые хайлайтеры. Они ровнее ложатся на кожу и смотрятся более натурально и естественно. Плюс их легче всего наносить — можно даже просто пальцами», — отметила Эвоян.

Сухой хайлайтер она советует наносить поверх тонального крема.

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