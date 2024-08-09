Визажист дала совет, куда не стоит наносить хайлайтер

Визажист Эвоян: хайлайтер не стоит наносить на возрастное веко
Хайлайтер не стоит наносить на зоны, где присутствуют дефекты — высыпания, постакне, шрамики, рубцы, потому что продукт подчеркнет их и сделает более заметным. Об этом «Москве 24» рассказала визажист и стилист по прическам Надежда Эвоян.
По ее словам, обладательницам жирной кожи также стоит отказаться от использования хайлайтера, потому что он создаст чрезмерное количество блеска. Продукт не рекомендуется наносить на возрастное веко, потому что это подчеркнет все мелкие морщинки и неровности рельефа кожи.
«Девушкам, которые обычно не используют много косметики и обходятся без тонального крема, я бы советовала выбирать кремовые хайлайтеры. Они ровнее ложатся на кожу и смотрятся более натурально и естественно. Плюс их легче всего наносить — можно даже просто пальцами», — отметила Эвоян.
Сухой хайлайтер она советует наносить поверх тонального крема.
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