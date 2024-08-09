Алессандра Амбросио восхитила поклонников, снявшись в бикини

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала фигуру в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

43-летняя манекенщица поделилась снимками с отдыха на Гавайских островах. На одном размещенном кадре знаменитость предстала в раздельном купальнике, оформленном пестрым принтом и тонкими бретелями. При этом она надела солнцезащитные очки, распустила волосы, а в качестве украшений выбрала золотые серьги и браслеты.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях под постом.

«Идеальное тело», «Не хочу показаться странным, но я не могу поверить в то, что ей 43», «Ты выглядишь как подросток», «Так красиво и потрясающе», «Слишком шикарно», — высказывались они.

Ранее в июле сообщалось, что российская телеведущая и блогерша Виктория Боня отреагировала на роман своего бывшего жениха миллионера Алекса Смерфита с Алессандрой Амбросио.