Можно ли гарантировать успех пластической операции

Пластическая хирургия стала привычной процедурой в современном обществе, но не все задумываются о рисках и последствиях. Стоит тщательно подходить к подбору врача и изучать различную литературу, касающуюся пластики. Об этом рассказал пластический хирург Иван Воздвиженский.

Эксперт отметил, что тема пластических операций и их влияния на организм человека избита, и на вопрос о безопасности нет однозначного краткого ответа. Многое зависит от индивидуальных особенностей каждого человека.

Воздвиженский уточнил, что в практике врачей бывают неудачные попытки, спрогнозировать которые невозможно.

— Да, есть смерти, есть осложнения, есть неудачи и недоговоренности. Все это есть. Надо быть готовым к тому, что вы едете на машине и можете попасть в аварию независимо от того, что правила соблюдаете или не соблюдаете, — отметил он в комментарии «Радио 1».

После 50 лет внешность каждой женщины претерпевает возрастные изменения — это касается и лица, и тела. Какие пластические операции стоит сделать в этом возрасте, «Вечерняя Москва» узнала у пластического хирурга, кандидата медицинских наук Вячеслава Балкизова.