Кристина Агилера напугала фанатов своей худобой

Певица Кристина Агилера напугала своих фанатов резким похудением. Снимок певица разместила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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В 43 года артистка продолжает добиваться совершенства во внешности, однако многим такая худоба показалась нездоровой. В комментариях пользователи волнуются, что Агилера ради новой стройной фигуры пошла на прием каких-то препаратов или хирургические вмешательства. По некоторым оценкам, она похудела почти на 20 килограммов буквально за несколько недель.

Агилера же уверяет, что никогда не пользовалась препаратами для похудения. Она настаивает, что сбросила вес с помощью сбалансированного питания и физических нагрузок.

Ранее певица уже удивляла поклонников своим преображением, выйдя на сцену заметно похудевшей и в облегающем наряде.