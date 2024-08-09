44-летняя Жизель Бюндхен в мини-юбке снялась в рекламе

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен в откровенном образе снялась в рекламной кампании модного бренда Colcci. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном видео 44-летняя манекенщица запечатлена в топе-бандо и юбке длины мини из денима. При этом она накинула на плечи рубашку из того же материала и надела сапоги в ковбойском стиле.

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Кроме того, знаменитость попозировала в джинсовом костюме, состоящем из широких штанов и надетой на голое тело куртки. Наряд полностью усыпан серебристыми заклепками.

Ранее в июле сообщалось, что Жизель Бюндхен поделилась снимками с отпуска и продемонстрировала подтянутую фигуру в бикини.