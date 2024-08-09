«Росэнергоатом»: Курская АЭС работает в штатном режиме

В пресс-службе «Росэнергоатома» заявили, что Курская атомная электростанция, расположенная в городе Курчатове, работает в штатном режиме.

Об этом пишет ТАСС.

«Курская АЭС работает штатно», — сказал собеседник.

Уточняется, что станция работает на мощности 2000 МВт, функционируют оба энергоблока.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что оперативная обстановка в Курской области остаётся сложной.

Как отметили в Минобороны России, потери ВСУ за сутки на Курском направлении составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники.