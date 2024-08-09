69-летняя Ирина Хакамада снялась в зеленом бикини

Бизнес-тренер, экономистка, публицистка и политический деятель Ирина Хакамада показала фигуру в купальнике. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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69-летняя журналистка посетила грузинский поселок Уреки, где снялась в зеленом бикини. Данный комплект состоял из топа без косточек и трусов с заниженной талией. Кроме того, знаменитость надела розовые резиновые шлепанцы. Она позировала под брызгами воды с поднятыми руками.

«Горная падающая вода смывает все и очищает душу», — указала в подписи автор поста.

В июле Ирина Хакамада также снялась в рокерском образе.