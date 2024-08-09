В Сети высмеяли новый образ Ксении Собчак

Пользователи сети высмеяли внешность российской телеведущей Ксении Собчак в новом выпуске «Осторожно, новости». Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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В размещенном видео 42-летняя журналистка предстала в шелковом платье черного цвета. При этом она нанесла на губы красную помаду, а на лицо — темный тональный крем. Также знаменитость уложила волосы назад и зафиксировала передние пряди заколками. В качестве украшений Собчак выбрала длинную цепь с черным кулоном.

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Подписчики оценили внешний вид телезвезды следующими фразами:

«Визажист не вышел на работу?», «Что с лицом? Пчелы покусали?», «Похоже, Ксения вновь красилась сама», «Опухла от передоза ботокса», «Ужасный макияж», «Освещение, конечно, подставило. Лоб блестит, на носу гигантская тень».

Ранее в июне Ксения Собчак рассказала о перенесенной пластической операции на лице. В беседе с пластическим хирургом Артуром Рыбакиным журналистка призналась, что примерно 10 лет назад удалила грыжи под глазами.