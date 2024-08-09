Как сохранить свежесть прически в жару

Лейла Свеженцева, арт-директор салона красоты «ЛС–Студия» и партнер бренда L'Oreal Professionnel Paris, назвала несколько эффективных способов сохранить свежесть прически в жару. Своими рекомендациями она поделилась с «Лентой.ру».

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По словам Свеженцевой, летом волосы пересушены, быстро пачкаются и не держат объем. Чтобы решить эти проблемы, в первую очередь, стилист посоветовала выбирать шампунь со сниженным уровнем pH: он смягчает и не пересушивает кожу головы, поэтому она выделяет меньше себума. Также, по ее словам, стоит проводить глубокое очищение кожи головы один–два раза в неделю, чтобы удалить излишки кожного сала и остатки стайлинга с волос.

При сушке феном стоит использовать холодный режим, наклоняться вниз головой и уделять больше внимания корням — это поможет придать волосам объем. Несмываемый увлажняющий кондиционер поможет защитить волосы от пересушивания, но в идеал и вовсе сушить их естественным образом Лейла Свеженцева стилист

Для укладки, учит эксперт, подойдет мелкодисперсный лак, так как он не утяжеляет волосы. Если же использовать его не хочется, эффективной альтернативой будет сухой спрей для укладки, который стойко фиксирует прическу, сохраняя легкость.

Когда вымыть волосы нет возможности, стоит запастись сухим шампунем — он поможет освежить корни, добавила Свеженцева.

«Некоторые укладки, например, гладкий пучок или косички, позволяют скрыть, что волосы не первой свежести. Такие прически можно эффектно стилизовать, а вариаций для экспериментов — очень много», — заключила она.

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