Крис Хемсворт поразил поклонников своими изменениями во внешности

В молодости актёр вряд ли бы подошёл на роль Тора. Крис Хемсворт опубликовал фотографию из юности, чтобы поздравить с днём рождения своего друга Люка Дзокки. На старом кадре товарищи стоят рядом друг с другом и едят мороженое. Спустя годы Хемсворт и Дзокки повторили легендарный снимок.

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"Поздравляю с сорокалетием одного из своих лучших друзей! Ты единственный в своём роде, брат. Разница в росте у нас всё та же", — написал актёр.

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Оказалось, что уже в подростковом возрасте Крис был по меньшей мере на голову выше сверстников. Актёр всегда отличался худощавым телосложением, поэтому для его друзей детства стало большим сюрпризом то, что он превратился в звезду фильмов о супергероях. С возрастом Хемсворт стал поклонником спорта и здорового образа жизни, поэтому теперь стальные мускулы – неотъемлемая часть его образа.