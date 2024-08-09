Носогубные складки – частая проблема, беспокоящая многих женщин. Ведь появление морщин в области рта придают лицу уставший вид.

Пластический хирург Светлана Губарева поделилась мнением о причинах появления носогубных складок.

По словам специалиста, существует три основных фактора, способствующих образованию носогубных складок:

Неправильный прикус

Это может привести к неравномерному распределению нагрузки на лицевые мышцы и ткани, что со временем способствует формированию складок.

Недостаточное количество жировой прослойки на лице

С возрастом или при резком похудении объем жировой ткани уменьшается, что может привести к провисанию кожи и образованию складок.

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Активная мимика

Частое использование определенных мимических мышц может ускорить появление складок в соответствующих областях лица.

Губарева также отметила, что потеря объема в средней трети лица играет значительную роль. С возрастом ткани в этой области могут терять упругость и провисать, что усугубляет появление носогубных складок.