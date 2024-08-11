Екатерина Варнава ответила на критику своего нового образа

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава ответила в Telegram-канале хейтерам, которые раскритиковали ее фигуру после резкого похудения.

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«Почему люди думают, что я не читаю комментарии? Читаю, просто не комментирую. Это ваше право комментировать, что вы хотите и как хотите. Но, конечно, это иногда странно, когда люди по фото ставят диагнозы. Ладно ко мне, но будьте добрее друг к другу, сейчас в мире добра очень не хватает», — написала Варнава.

Телеведущая также выложила видео, в котором заявила, что не вступает в полемику с комментаторами, поскольку дает волю их чувствам и позволяет выражать себя. При этом Варнава попросила подписчиков избегать оскорблений.

На днях телеведущая показала, как отдыхает в санатории в Ессентуках. На одном из фото актриса была запечатлена в бежевом купальнике с декольте и коричневой кепке. Интернет-пользователи принялись обсуждать фигуру Варнавы. По мнению подписчиков, знаменитость выглядит слишком худой.

Екатерина Варнава призналась, что недавно выбралась из тяжелого периода. Актриса рассказала, что в непростое время перестала принимать антидепрессанты, заменив их алкоголем, чтобы избавиться от стресса. Артистка выпивала вино каждый день. По словам Варнавы, в какой-то момент она поняла, что спиртное пагубно влияет на ее жизнь. Актриса отказалась от алкоголя. Она уточнила, что у нее даже нет желания выпивать.