Дженнифер Лоуренс сняли на прогулке в популярной обуви из 80-х

Американскую актрису Дженнифер Лоуренс сняли на прогулке в Нью-Йорке в популярной в 1980-х годах обуви. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

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Папарацци запечатлели 33-летнюю звезду «Голодных игр» на одной из улиц города. Она предстала перед камерой в желтой рубашке с вышивкой и белых брюках с широкими штанинами. Также знаменитость взяла с собой плетеную сумку-шопер и надела солнцезащитные очки с коричневыми линзами.

В то же время артистка примерила прозрачные плетеные сандалии из мягкого пластика. Отмечается, что подобная модель была особенно востребованной в 80-е годы прошлого века и получила название Jelly shoes (с английского — «желейная обувь» — прим. «Ленты.ру»).

В июле Дженнифер Лоуренс также сняли в Нью-Йорке в прозрачном платье.