15 наборов для ухода за волосами на любой запрос

Дуэт шампуня и кондиционера — необходимая база для ухода за волосами. В нашей подборке 15 наборов, которые решают самые разные задачи — от восстановления до сохранения цвета.

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Комплекс «Красивые волосы», Ligne St Barth

Шампунь с водорослями бережно очищает кожу головы, восстанавливает силу и эластичность волос. Эффект усиливает бальзам-ополаскиватель с экстрактом жасмина, который обволакивает волосы тонким защитным слоем.

Комплекс «Объем & Густота. Аромакология», Л’Окситан

Шампунь и кондиционер для тонких и ломких волос с эфирными маслами, провитамином B5 и растительным кератином. Компоненты укрепляют волосы, за счет чего возвращается густота, а также делают их более устойчивыми к внешним воздействиям.

Комплекс Dercos Energy+, Vichy

Набор препятствует выпадению и истончению волос. Формула обогащена витаминами и воздействует напрямую на кожу головы и корни волос, делая их более крепкими и плотными.

Комплекс «Абсолютное восстановление», Kharisma Voltage

Шампунь и кондиционер с аминокислотами нацелены на питание и восстановление. Продукты устраняют повреждения, питают сухие и поврежденные волосы, а заодно возвращают им естественный блеск.

Комплекс Cureego Silk Oil, AlterEgo

В линейке — шампунь и кондиционер с рисовой водой и растительными экстрактами. Средства усмиряют непослушные и пушащиеся волосы, облегчают процесс расчесывания и защищают от окислительного стресса.

Комплекс Universal, JKeratin

Комплекс предназначен для ухода за волосами после кератинового выпрямления и других уходовых процедур. В составе главные роли играют аминокислоты и касторовое масло. Они укрепляют структуру каждого отдельного волоса, разглаживают и увлажняют по всей длине.

Комплекс «Защита цвета», Phyto Color

Пока шампунь мягко очищает волосы без вреда для окрашивания и мелирования, кондиционер усиливает заявленный эффект и сохраняет интенсивность оттенка. Продукты содержат рисовые пептиды, масла и экстракты, которые трудятся над здоровьем волос и усиливают их блеск.

Комплекс Head & Hair, Maria Nila

Деликатное очищение кожи головы вкупе с уходом за волосами. Витамин Е нормализует работу сальных желез, пироктон оламин препятствует развитию перхоти, а пептиды стимулируют рост здоровых и крепких волос.

Комплекс Chroma Shield, FANE

Комбо шампуня и кондиционера продлевает яркость цвета. Продукты обеспечивают тщательное очищение кожи головы, а волосам придают гладкость и эластичность.

Комплекс Proactive Detangler, Ice Curly

Дуэт рассчитан на уход за кудрявыми волосами. В формуле шампуня протеины соседствуют с растительными экстрактами, что обеспечивает защиту, увлажнение и укрепление. Кондиционер не допускает спутывания волос и поддерживает их защиту от негативного внешнего воздействия.

Комплекс DiCapilar, Impression Professional

Шампунь отвечает за мягкое и эффективное удаление загрязнений, кондиционер — за рост красивых и густых волос. Средства питают фоликул, предотвращая выпадение и истончения, снимают воспаление чувствительной кожи головы и уменьшают шелушения.

Комплекс Hi, repair, La Grase

Шампунь и кондиционер созданы для реанимации сухих и поврежденных волос. В формулах правят коллаген и эластин, которые предотвращают ломкость и препятствуют повреждению структуры. Дополнительный эффект — стимуляцию роста волос — обеспечивает кофеин.

Комплекс Colour Wave, Malecula

Линейка состоит из шампуня и бальзама для окрашенных волос. Средства нацелены не только на сохранение цвета, но и поддерживающий эффект после процедур у колориста. Они увлажняют и восстанавливают волосы.

Комплекс Nourishment & Softness, Anian

Главные задачи по уходу за волосами здесь разделили между пшеничным белком, маслами арганы и макадамии. Комбинация компонентов интенсивно увлажняет, питает и восстанавливает сухие волосы. После использования средств они меньше пушатся и электризуются.

Комплекс «Объем и укрепление», Synergetic

Комбинация шампуня и бальзама создает прикорневой объем, одновременно питает и восстанавливает повреждения. В результате волосы становятся более плотными и упругими, а прическа выглядит объемнее.