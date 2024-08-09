Еще один тренд из 2000-х вновь вернулся в моду

Ремень для низкой посадки, который был особенно популярен в 2000-х годах, вновь вернулся в моду. Соответствующий материал публикует Glamour.

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Речь идет о ремнях-цепочках и широких аксессуарах, которые девушки носят с брюками с заниженной линией талии и поверх платьев и юбок, не предполагающих наличие ремня. Тренду уже последовали актриса Зендея и певица Рита Ора, а также гости прошедших Недель моды.

Отмечается, что подобные варианты представлены в ассортименте таких брендов, как Mango, Next, H&M, Free People и других марок.

В июле юбка-шорты вернулась в моду благодаря знаменитостям.