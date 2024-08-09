Какую джинсовку выбрать: десять классных моделей на прохладную погоду

Каким бы сильным ни было желание наложить запрет на слово «осень», она уже дает о себе знать. Прохладные вечера располагают к тому, чтобы накинуть что-то на плечи. Существует как минимум один представитель легкой верхней одежды, который способен вписаться в любой образ. Мы, конечно, про джинсовую куртку. Какие фасоны носим в этом сезоне?

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Самый универсальный вариант — это классический прямой силуэт: оверсайз и не очень. На такую джинсовку не жалко потратиться, так как она всегда будет актуальна. Форма бомбера тоже довольно непритязательна, хотя придает образу некую расслабленность. А любителям укороченных моделей стоит задуматься над тем, с чем их сочетать: нижний слой все же должен быть достаточно тонким, вроде футболки.

Отдельного внимания заслуживают приталенные модели. Их можно носить и на голое тело, заправив в джинсы (а здесь вспоминаем про тренд на тотал-деним). Акцентные позиции тоже пользуются популярностью: контрастный воротничок на манер вирусных рабочих курток, декоративные дыры или анималистический принт — не сдерживайте себя и собственную фантазию!

И немного про цвет. Леопард продолжает править бал. Белый, черный, голубой — та самая базовая база. Также дизайнеры продолжают воспевать сырой деним — необработанную джинсовую ткань глубокого темно-синего цвета. И, судя по новым коллекциям брендов, пока еще не прощаемся с «грязным» и «ржавым» эффектами.

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru