Улететь "Аэрофлотом" на безвизовый Хайнань можно будет еще из трех городов РФ

Любители тропического солнца и экзотической Азии, готовьте чемоданы! Аэрофлот расширяет свою маршрутную сеть и открывает прямые регулярные рейсы на остров Хайнань (Санья, КНР) из Владивостока, Хабаровска и Новосибирска.

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Владивосток: старт - 2 сентября, частота - 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница).

Хабаровск: старт - 3 сентября, частота - 2 раза в неделю (вторник, суббота).

Новосибирск: старт - 5 сентября, частота - 2 раза в неделю (четверг, воскресенье).

Рейсы будут выполняться на современных воздушных судах Boeing 737-800, предлагающих комфортабельные условия как в классе Бизнес (20 кресел), так и в классе Эконом (138 кресел).

Хайнань - это не просто остров, это настоящий райский уголок с древней историей, мягким теплым климатом, чистейшими пляжами и развитой индустрией туризма. В 2023 году Хайнань посетили более 90 миллионов туристов из Китая и других стран, что на 49,9% больше, чем в 2022 году.

Напомним, что Мальдивы в прошлом году посетило рекордное число россиян.