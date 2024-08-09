Свадебное платье из занавески и эпатажная обувь Собчак: видеодайджест

Не успеваете следить за всеми событиями в стремительном потоке информации? «Рамблер» собрал для вас самые яркие и обсуждаемые новости прошедшей недели. Смотрите наш еженедельный видеодайджест, чтобы быть в курсе главных событий, которые активно обсуждали в социальных сетях.

Еще один тренд из 2000-х вновь вернулся в моду.

Ремень для низкой посадки, который был особенно популярен в 2000-х годах, вновь вернулся в моду. Речь идет о ремнях-цепочках и широких аксессуарах, которые девушки носят с брюками с заниженной линией талии и поверх платьев и юбок, не предполагающих наличие ремня.

Гостья сшила свадебное платье из занавески и вызвала споры в сети.

В размещенном видео юзерша с никнеймом @poppyluclothing рассказала, что ее пригласили на церемонию в качестве гостьи, и продемонстрировала на камеру наряд, который сшила сама. Лу предстала перед зрителями в темно-зеленом платье с небольшим вырезом на груди, оборками и белым абстрактным принтом.

Внешность 70-летнего Джона Траволты на Олимпиаде в Париже удивила фанатов.

70-летняя звезда «Криминального чтива» была замечен в компании своей 24-летней дочери Эллы. Поклонники, в свою очередь, оценили внешность знаменитости в комментариях под фотографиями.

В сети высмеяли сапоги Собчак на новом фото фразой «встала на копыта».

42-летняя журналистка поделилась серией снимков, на которых предстала в розовой рубашке, сером жакете, клетчатой юбке и белых сапогах на массивной подошве и с заклепками.