Мужская фланелевая рубашка из 90-х: как ее вписать в женский гардероб

Фланелевая рубашка из 90-х — культовый предмет гардероба, который ассоциируется с гранжем, рок-н-роллом и непринужденным стилем тех лет. Сегодня этот элемент одежды вновь в моде, и его можно легко адаптировать под любой женский образ и характер, создавая стильные и оригинальные луки.

© unsplash

Заправьте рубашку в вельветовые джинсы

Это очень интересный и стильный ретро-образ. Почувствуйте атмосферу 70-х годов, надев пару разноцветных очков, на шею можно повязать платок-бандану.

«А чтобы придать образу современности, наденьте остроносые туфли и возьмите с собой мини-сумку», — предлагает стилист Маша Ведерникова.

С короткой юбкой

Контрастность мужской рубашки и сексуальной юбки создаст интересный и модный образ. Попробуйте сочетать фланелевую рубашку с мини-юбкой из кожи или денима.

«Добавьте к комплекту ботильоны или высокие сапоги. Если хотите сделать образ более элегантным, заправьте рубашку внутрь юбки и наденьте пояс. Для повседневного лука хороши кроссовки или сникерсы», — предлагает Маша.

Сочетайте клетки с полосками

Разноцветная клетка может быть сложным принтом для сочетания с другими узорами, но он прекрасно сочетается с классическими черно-белыми или темно-синими полосками.

«Выбирайте черные брюки или темные джинсы, чтобы не перегружать образ большим количеством цветов или узоров, а аксессуары подбирайте минималистичные», — советует Маша.

Интересная многослойность

Добавьте глубину в однотонный наряд, надев клетчатую рубашку под легкий пиджак или пальто.

«Даже небольшой всплеск красного, синего или зеленого цвета может сделать весь образ гораздо интереснее и превратить потенциально скучный однотонный „фит“ в продуманный многослойный ансамбль», — убеждена Маша.

Клетка плюс клетка

Для более продвинутых любителей сочетать принты попробуйте комбинировать сразу несколько клетчатых принтов — лучше, если они будут одинаковыми по текстуре.

«Чтобы избежать перегруженности узорами, стоит придерживаться однотонных аксессуаров нейтральных тонов, например, белых или коричневых ботинок и простой черной сумочки», — добавляет стилист.

Используйте рубашку в качестве пиджака

Наденьте свою любимую рубашку вместо куртки или пиджака — на платья-миди, спортивные костюмы, приталенные юбку и рубашку и даже блестящие вечерние наряды. Потому что — а почему нет?

Классический гранж-стиль

Фланелевая рубашка — символ гранж-культуры. Чтобы создать аутентичный образ, комбинируйте ее с рваными или классическими джинсами и массивными ботинками.

«Добавьте футболку с логотипом любимой рок-группы и кожаную куртку. Этот стиль отлично подходит для повседневной носки и придает образу нотку бунтарства», — объясняет Маша.

Носите более длинную рубашку как платье

Если ваша рубашка доходит до середины бедра, попробуйте застегнуть ее и надеть как платье. Ботинки выше колена на шнуровке или сапоги-чулки до середины бедра с колготками согреют нижнюю половину тела, а «пиджак или пальто выбирайте либо намного длиннее, либо намного короче, чем подол вашего "платья". Если вы выберете верхнюю одежду, длина которой будет не больше пяти сантиметров от края рубашки, вы рискуете выглядеть как яблоко на ходулях», — предупреждает Маша.

Лесоруб

Толстые ботинки, джинсы свободного кроя и вязаная шапочка определенно усиливают уличный характер классической фланели. Если вы не хотите выглядеть так, будто готовитесь к походу, в следующий раз, когда пойдете в продуктовый магазин, добавьте под низ шелковистую ками и структурированный кроссбоди, предпочтительно с деталями фурнитуры, например, ремешком-цепочкой.