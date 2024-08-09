Четыре модели обуви, которые сделают вас визуально ниже

Далеко не каждая модель обуви способна придать элегантности и визуально вытянуть силуэт. Неправильно подобранная модель способна буквально «разрезать» ногу и сделать вас ниже. Стилист Виктория Исаева рассказала, какие модели обуви на раннюю осень не стоит даже брать в руки, если не хотите стать еще ниже.

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Короткие ботильоны

Стильная модель, но при этом невероятно коварная. Дело в том, что, прикрывая щиколотку, вы делаете ноги массивнее, тем более, если у вас тяжелые икры. Виктория:

«Замените короткие ботильоны на сапоги чуть ниже колена или же на классические ботинки».

Туфли с ремешком на щиколотке

Если вы не можете похвастаться высоким ростом и идеальными ногами, от туфель с любыми ремешками в области щиколотки лучше отказаться. Как говорит наш эксперт, любые горизонтальные линии в нижней части ног создают неправильные пропорции, из-за чего нога становится визуально короче и шире. На замену ремешковым моделям стилист советует подбирать лодочки на среднем каблуке или же трендовые «Мэри Джейн».

Открытые сабо

Популярная летняя модель вполне вписывается в гардероб на раннюю осень. Однако стоит помнить, что открытые сабо закрывают подъем, что сразу же утяжеляет ногу. Особенно осторожно к открытым сабо нужно отнестись девушкам с широкой стопой — такая обувь сделает ее еще шире.

Балетки

О том, насколько актуальны балетки, ходит немало споров в фэшн-кругах. Факт остается фактом — балетки не делают ногу привлекательнее. Хуже всего, если вы выбираете мягкие модели, которые расплющиваются практически вместе с ногой, уплощая стопу. Виктория: