Без духов: бьюти-привычки, улучшающие естественный запах тела

Хоть дезодоранты и вошли в нашу повседневную бьюти-рутину и отказываться от них нет смысла, однако вы можете снизить частоту применения этого средства. Как этого добиться, нам рассказала косметолог Ирина Видягина.

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Никаких антибактериальных продуктов на постоянной основе

Конечно, раз в несколько месяцев вы можете разбавить свою бьюти-рутину антибактериальным мылом или другим очищающим продуктом. И все же средства с активным антибактериальным эффектом не идут на пользу организму. Обработка области подмышек подобными агрессивными средствами приводит к тому, что вы избавляетесь вообще от всех бактерий, в том числе и полезных. В результате естественный запах тела начинает изменяться и не всегда в лучшую сторону.

Продукты с натуральными добавками

Натуральные очищающие средства с маслами в составе — прекрасная замена обычным гелям. Ирина:

«Не все масла одинаково полезны, будьте осторожны с кокосовым, так как оно комедогенно. Но чем больше натуральных компонентов в составе продукта, тем лучше для вашего микробиома».

Помимо мягкого очищения вы получаете дополнительную ароматизацию на несколько часов, в этом случае можно обойтись простым кристальным дезодорантом.

Эфирные масла

Отдельно стоит упомянуть эфирные масла, которые можно легко добавить в повседневную рутину. Смотрите, чтобы масло не вызывало негативную реакцию кожи. Наш эксперт рекомендует выбирать цитрусовые или цветочные масла, которые можно добавить в воду и принимать ванну пару раз в неделю. Таким образом вы открываете поры и проводите небольшую детоксикацию.

Вода с утра

Как минимум один стакан воды, но вы должны его осилить с утра. Вы не только запустите обмен веществ, но и поможете организму поддержать оптимальную температуру тела, но при условии, что вы будете выпивать по стакану раз в три часа на протяжении всего дня.