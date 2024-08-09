Дизайнер назвал способы визуально увеличить грудь с помощью нижнего белья

Филиппино-американский дизайнер Джози Натори назвала способы визуально увеличить грудь с помощью нижнего белья. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

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Так, эксперт посоветовала обратить внимание на бюстгальтеры Full Cup («полная чашка»). По ее словам, такая модель нижнего белья создает более четкий силуэт, помогает предотвратить обвисание груди, а также снимает нагрузку с плеч и спины.

«Широкие бретели не позволяют бюстгальтеру врезаться в кожу, что делает его удобным для длительного ношения», — отметила Натори.

В то же время придать груди объем можно с помощью бюстгальтера с глубоким вырезом и балконета.

«Бюстгальтеры-балконеты имеют чашки с горизонтальными срезами и широкие бретели, что позволяет визуально увеличить грудь», — пояснила модельер.

Помимо прочего, специалист порекомендовала не забывать каждые шесть месяцев перебирать в гардеробе нижнее белье, поскольку изделия за это время могут потерять эластичность.

Ранее в июне представитель интернет-магазина Freemans Лиз Кинг рассказала, что одна популярная в 1990-х годах вещь из женского гардероба стала модной среди молодежи. Тогда речь шла о бюстгальтерах с эффектом пуш-ап.