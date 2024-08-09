Супермодель Анок Яй снялась топлес для модного бренда

Американская супермодель южносуданского происхождения Анок Яй снялась топлес для рекламы итальянского бренда Bottega Veneta. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© Lenta.ru

Манекенщица, признанная лучшей моделью 2023 года, предстала перед камерой, стоя босиком на песке у скал. 26-летняя знаменитость примерила голубые джинсы прямого кроя с заниженной талией упомянутой марки.

При этом девушка расстегнула пуговицы на ширинке и приспустила данные брюки из денима. В свою очередь, обнаженную грудь она прикрыла рукой.

Ранее в августе немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум прошлась перед камерой в откровенном бикини.