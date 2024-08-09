Супермодель Синди Кроуфорд опубликовала архивное фото в купальнике с доберманом. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Синди Кроуфорд показала архивное фото в черном бикини. У ноги модели сидела собака. Однако поклонники сразу вспомнили недавние фотосессии Кендалл Дженнер в нижнем белье и с доберманом и написали, что та «повторила за легендой».

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Синди Кроуфорд получила известность в конце 1980-х – начале 1990-х. С 1989 по 2000 год супермодель являлась лицом бренда Revlon. За время карьеры она появилась на обложках свыше 600 журналов во всем мире. С 1998 года Синди Кроуфорд замужем за Рэнди Гербером. У них есть двое детей: сын Пресли и дочь Кайя. Оба пошли по стопам матери и стали работать в модельном бизнесе.

© Социальные сети / Кендалл Дженнер с доберманом

Недавно Синди Кроуфорд стала лицом выпуска журнала Remix. На обложке супермодель предстала в откровенном образе. Знаменитость отказалась от штанов. Она надела только темно-бордовую куртку с монограммой бренда Gucci и подвернула рукава. Визажисты сделали ей естественный макияж, а стилисты — легкую укладку.