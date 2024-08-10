Россияне рассказали, в какой одежде предпочитают работать

Из них 26 % считают, что внешний вид стимулирует производительность, 20 % называют одежду способом повышения авторитета, 18 % наряд повышает настроение, а 17 % помогает сосредоточиться.

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Что интересно, четверть респондентов тратят на обновление гардероба менее 10 % своего годового бюджета, и лишь 1 % - более 50 %. Еще 27 % людей объяснили, что их дресс-код не отличается от повседневного стиля, а у 16 % работодатель сам обеспечивает сотрудников одеждой.

Примечательно, что 37 % россиян хотели бы всегда работать в джинсах, а 25 % больше предпочитают деловой костюм. Первый вариант чаще выбирают жители Москвы и Санкт-Петербурга, второй - Краснодара и Свердловской области.

Также 11 % остановили свой выбор на спортивном стиле, 9 % - на домашней и комфортной одежде, 2 % - на пижаме.

Опрос проводился в течение первой недели августа, сообщает сервис Работа.ру.

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