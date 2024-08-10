Погребняк впервые за много лет кардинально сменила прическу

Теледива уже на девятом месяце беременности и перед самыми родами все-таки решилась поддаться своим «беременным» желаниям. Со вчерашнего дня Мария Погребняк транслирует поклонникам процесс преображения — заложить на него пришлось аж два дня, поскольку из-за положения, по словам Марии, сидеть на одном месте она долго не может.

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Подписчики были в курсе изначально, что звезда хочет вернуться к своему натуральному цвету волос — русому. Такой она была в детстве — доказательство в виде архивного фото приложила. И, похоже, мастеру удалось исполнить мечту звезды.

«Я в восторге от цвета», — написала Мария в своих соцсетях, показав результат.

© соцсети

Оценили преображение мамы и ее сыновья от Павла Погребняка.

«Вау, вы что, Барби? Это офигенный цвет волос», — в один голос выдали мальчики.

Разве это не лучший комплимент?