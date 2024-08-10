Костенко рассказала, что происходит с ее грудью на фоне беременности после маммопластики

Перед четвертой беременностью Анастасия Костенко сделала маммопластику — такой сценарий, говорила она, не был придуман заранее. А потому все девять месяцев и пять с лишним после фолловеры звезды интересуются: как поживают ее импланты? Обеспокоенные, напомним, считали их причиной проблем с лактацией, возникших у звезды в апреле. К счастью, на счет своих форм Анастасия делится исключительно положительными новостями.

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Накануне Костенко побывала у врача, и тот сказал, что у многодетной мамы «все супер». Отследить, изменилась ли форма груди после грудного вскармливания, пока невозможно. Сейчас, по словам звезды, она увеличена почти в два раза — смотреть нужно только через 3-4 месяца.

«Так что отстаньте от меня со своими фантазиями безумными», — вдобавок обратилась к фолловерам Костенко.

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Ранее звезда показала фигуру спустя пять месяцев после родов. Над ней Анастасия трудилась почти с самого начала, подключив сначала специальную гимнастику, а потом и тренировки в спортзале.

* Запрещен в РФ.