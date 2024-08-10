57-летняя Сальма Хайек поразила молодостью на новом фото

Кажется, актриса совсем не знает, что такое возраст. Сальма Хайек активно проводит лето в компании мужа Тайки Вайтити и своих друзей. 57-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» поделилась кадром, сделанным во время вечеринки, на которой она побывала недавно.

© Чемпионат.com

На кадре Хайек позирует вместе с супругом, певицей Ритой и предпринимателем Майклом Брауном. Для мероприятия Сальма собрала волосы в гладкий пучок и надела золотые украшения, которые подчеркнули естественное сияние её кожи. Поклонники актрисы отметили, что в этом образе она выглядит в разы моложе, чем есть на самом деле.

© соцсети

К слову, сама Хайек утверждает, что поддерживать гладкость и упругость кожи ей помогает кора дерева с причудливым названием тепецкоуит. По словам звезды, в Мексике это средство добавляют в различные кремы и маски для лица, чтобы ускорить регенерацию клеток кожи.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.