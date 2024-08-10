Dolce & Gabbana выпустил парфюм для собак

Dolce & Gabbana представил первый аромат для домашних питомцев. Парфюм получил название Fefé, таким образом модный дом отдал дань любимцу основателя бренда Доменико Дольче — той-пуделю Фефе.

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Духи с учетом обонятельной и кожной чувствительности собак разработала для бренда известный парфюмер Эмили Копперманн. Аромат не содержит спирта, является абсолютно безопасным для животных и подходит для ежедневного ухода за четвероногим питомцем.

Главными героями рекламной кампании нового аромата от Dolce & Gabbana, конечно же, стали собаки. Пушистые модели позируют с зеленой бутылочкой Fefé с отпечатком собачьей лапы. При покупке аромата бренд дарит питомцам эксклюзивный ошейник.