Клава Кока похвасталась результатом похудения

Клава Кока поделилась результатом своего похудения, заявив, что ей удалось достичь подходящей цифры на весах.

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Недавно исполнительница хита «Покинула чат» рассказала в социальных сетях о желании всерьез заняться внешним видом, чтобы избавиться от лишних килограммов. Для этого ей необходимо было приступить к ежедневным тренировкам и начать соблюдать диету.

Однако Кока много раз говорила о том, что очень любит вкусную и вредную еду. По этой причине ей трудно сдерживать себя даже ради идеальной фигуры. Но певица все же решилась на этот серьезный шаг.

На днях Кока похвасталась у себя в блоге прогрессом похудения. Артистка поделилась, что ей удалось сбросить вес до желаемой цифры. Теперь она весит всего лишь 52 килограмма. Несмотря на хороший результат, на достигнутом Клава останавливаться все же не собирается.

«Продолжаю тренить! Горжусь собой. Последний раз такой вес был в 11 классе», — поделилась певица радостной новостью с поклонниками.

Ранее мы писали о том, что Клава Кока помяла машину, на которой сидела во время работы над клипом.

Также сообщалось, что поклонники не узнали похудевшую Надежду Бабкину.