Стилист перечислил осенние тренды мужских стрижек

Приход осени с ее яркими красками настраивает на обновления, связанные с внешним видом. Известно, что проще всего изменить свой образ с помощью прически. Мужские стрижки, актуальные в этом сезоне, отличаются естественностью, разнообразием стилей и акцентом на уникальность. О популярных вариантах причесок на осень нам рассказала стилист, мастер по коротким стрижкам и преображениям Галина Тоторина.

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Объемная стрижка помпадур

Для этой прически характерны длинные волосы на макушке и короткие — на затылке и висках. Пряди, расположенные сверху, приподняты и уложены назад, боковые и задние — аккуратно зачесаны.

«Роскошный стиль помпадур ассоциируется с эпохой рок-н-ролла, и сегодня мастера адаптируют его под тенденции нашего времени. Стрижка визуально удлиняет лицо, подчеркивает мужественность. Эта универсальная прическа, сочетающая в себе элегантность и харизматичность, гармонично впишется в любой образ», — рассказывает Галина.

Прическу можно выполнять в нескольких вариантах:

С выбритыми боками — создает контраст с пышной макушкой, что обеспечивает эффектную форму; С мягким переходом от коротких висков к объемному верху — придает образу деликатность и изысканность; С четким контрастом между верхом, затылком и боками — так прическа будет выглядеть стильно и дерзко.

Стрижка органично смотрится как на прямых, так и кудрявых волосах. Укладывается с помощью стайлинговых средств.

Стрижка кроп с текстурой на макушке

Динамичная короткая прическа отличается объемным вверхом и сочетает в себе простоту, минимализм и легкую небрежность. Стилист:

«Кроп с текстурой является современной универсальной стрижкой, уместной как в повседневном, так и в деловом образе. Допускаются различные способы укладки на морскую соль или пудру — от гладкой до взъерошенной. Кроп подходит практически к любой форме лица, может визуально скорректировать овал».

Варианты прически:

Французский кроп с короткой челкой — подчеркивает достоинства внешности, придает образу строгость, лаконичность и утонченность; Небрежный кроп — выглядит максимально естественно и расслабленно, воплощая в себе идею бунтарства.

Стрижка удачно смотрится на любых волосах, почти не требует ухода и частых визитов к мастеру. Это сделало ее популярной среди мужчин, которые ценят свое время. Прическа замечательно отрастает за счет коротких висков и текстурирования.

Квифф с небрежной укладкой

Растрепанная версия прически словно создана для мужчин, мечтающих выглядеть безупречно без особых усилий. Объемная взъерошенная макушка создает актуальный образ, когда длинные пряди приподняты вверх и уложены назад. Боковые волосы плавно переходят в короткую длину на висках и затылке.

Наш эксперт:

«Несмотря на естественный вид, для создания и фиксации растрепанного квиффа требуется использование стайлинговых средств — мусса и матовой пасты. Необходимо регулярное обновление стрижки для поддержания формы. Квифф — стильная и выразительная мужская прическа, которая позволяет создавать различные образы — от дерзкого до элегантного».

Стрижка с волнами средней длины

Сегодня снова актуальны длинные волосы у мужчин. Современная прическа стильно смотрится на вьющихся прядях, подчеркивая их структуру. Образ получается спокойный, расслабленный и креативный.

«Стрижка идеальна для тех, кто предпочитает естественность и не хочет каждый день заниматься укладкой. Для создания более выраженных завитков используйте специальные средства для волнистых волос», — говорит Галина.

Смелый маллет

Эта прическа — новый формат хорошо забытой классики. Стилист:

«Для нее характерно гармоничное сочетание длинных прядей на затылке и коротких — на висках и макушке. Благодаря такой стрижке вы получите интересный и необычный образ».

Прическа красиво отрастает и не предполагает сложной укладки, но придется регулярно посещать мастера. Однако ее не стоит выбирать обладателям прямых и тонких волос без объема, чтобы не повторить ошибку Димы Билана в 2008 году.

Натуральный фейд

Стрижка с плавным переходом от длинных волос сверху к коротким вискам подходит мужчинам с любым типом внешности и придает образу естественный вид.

«Для укладки фейда понадобится минимум стайлинговых средств — мусс, воск или паста. Частота стрижки — примерно 1 раз в 3—4 недели для поддержания строгости линий. Мягкие перепады длины визуально корректируют пропорции лица», — рассказывает стилист.

Это универсальная стрижка, которая сочетает в себе аккуратность и удобство в уходе. Прическа смотрится стильно даже без укладки.

Андеркат с текстурированным верхом

Длинная челка в сочетании короткими висками — идеальный вариант для любителей объемных причесок. Она не теряет популярности уже несколько лет, выглядит оригинально и подходит практически всем. Волосы на макушке можно уложить наверх, назад или в сторону.