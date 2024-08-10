Журналистка Ксения Собчак назвала золото и дуальность новыми трендами. Об этом она написала в Telegram-канале.

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«Закончилась неделя моды в Копенгагене, а значит пришло время разобрать показы на главные тренды, которые вы уже сможете адаптировать. Для начала — дуальность: мужская одежда стала женской, женская — мужской. База кочует из гардероба в гардероб, а значит смело можно покупать расслабленные образы в мужских коллекциях. Деним — самый очевидный тренд последних нескольких сезонов, он становится более плотным и конструированным. В деним обличают все — от аксессуаров до обуви», — написала Собчак.

Она также отметила тренд на этнику, детство и детали с золотом.

«Прадафикация — успех взлетевшего и удерживающего свои позиции Prada не дает никому покоя. Поэтому многие приемы Миуччии можете наблюдать в шоу других брендов. Думаю и наши подтянутся», — заключила журналистка.

На днях Ксения Собчак опубликовала фото в белом облегающем платье с изображением девушки. Журналистка дополнила его черной кепкой, массивными солнцезащитными очками, бусами и коричневой сумкой. Знаменитость позировала с уложенными волосами и макияжем с красными губами.