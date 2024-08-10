Модель Валентина Иванова снялась в велосипедках и топе после похудения

Девушка рэпера Тимати модель Валентина Иванова показала фигуру после похудения на отдыхе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Социальные сети

Валентина Иванова позировала в розовом топе и укороченных велосипедках. Модель была без укладки и макияжа.

«В этот раз делаю максимальный детокс организма. Много сплю, ем много свежих салатов. Защищаю кожу от солнца, делаю всевозможные питательные маски, крема и пью много-много воды. Лечу волосы и отращиваю свой цвет», — написала Иванова.

© Социальные сети

Валентина Иванова стала наиболее известна после романа с рэпером Тимати. Зимой 2021 года появился слух, что они — пара. В апреле 2022-го артист и модель впервые вышли в свет вместе. В декабре того же года певец вместе с возлюбленной посетили свадьбу Оксаны Самойловой и Джигана.

Тимати регулярно делает дорогостоящие подарки для модели и отвозит на курорты. Так, в марте Тимати купил Ивановой новый автомобиль — Mercedes-Benz G-Класса темно-зеленого цвета. Модель снялась у машины в прозрачном топе и кожаных джинсах. Известно, что блогерша также получила Porsche на свое 20-летие от исполнителя.