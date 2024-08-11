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Александра Трусова раскрыла детали предстоящей свадьбы и показала эскизы платья: видео

В начале лета звезда фигурного катания Саша Трусова неожиданно призналась, что скоро выйдет замуж. 20-летняя спортсменка приняла предложение руки и сердца от 24-летнего коллеги по льду Макара Игнатова. В предвкушении скорой свадьбы счастливая невеста уже делилась некоторым подробностями: так, недавно стало известно, кто из фигуристок будет ее свидетельницей.

Александра Трусова показала эскизы свадебного платья
© Super.ru

В новом видео Саша показала, как идет подготовка к торжественному событию.

«Осталось 8 дней до нашей свадьбы, которая пройдет в старинной усадьбе в Подмосковье», — подписала она ролик в запрещенной сети.

Яна Рудковская, которая продюсирует ледовое шоу с участием фигуристки, взялась и за организацию мероприятия, а потому свадьбу обещают даже круче, чем у Кейт Миддлтон!

Вместе с дизайнером они показали разнообразные эскизы платья, которые подготовили специально для невесты. Яна рассказала, что на изготовление финального наряда потребовалось порядка 500 часов работы, и пообещала, что на церемонии ее подопечная будет «очень роковой».

«То, что мы придумали, — настоящая сказка для Саши. Я считаю, что она заслужила быть невероятно красивой», — подытожила «фея-крестная» Рудковская.

Что ж, не можем не согласиться и уже ждем роскошных кадров с праздника!

Напомним, ранее Саша полтора года состояла в отношениях с фигуристом сборной России Марком Кондратюком. Однако в сентябре прошлого года они расстались — инициатором, как говорила спортсменка, стал Марк, но других подробностей не раскрывала. Зато другая бывшая Кондратюка на днях намекнула, что он изменял Трусовой. Что ж, эта хрупкая «русская ракета» точно заслужила счастье!

Тренды
Марк Кондратюк
Макар Игнатов
Александра Трусова
Кейт Миддлтон
Яна Рудковская
СБОРНАЯ РОССИИ