Александра Трусова показала эскизы свадебного платья

В начале лета звезда фигурного катания Саша Трусова неожиданно призналась, что скоро выйдет замуж. 20-летняя спортсменка приняла предложение руки и сердца от 24-летнего коллеги по льду Макара Игнатова. В предвкушении скорой свадьбы счастливая невеста уже делилась некоторым подробностями: так, недавно стало известно, кто из фигуристок будет ее свидетельницей.

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В новом видео Саша показала, как идет подготовка к торжественному событию.

«Осталось 8 дней до нашей свадьбы, которая пройдет в старинной усадьбе в Подмосковье», — подписала она ролик в запрещенной сети.

Яна Рудковская, которая продюсирует ледовое шоу с участием фигуристки, взялась и за организацию мероприятия, а потому свадьбу обещают даже круче, чем у Кейт Миддлтон!

Вместе с дизайнером они показали разнообразные эскизы платья, которые подготовили специально для невесты. Яна рассказала, что на изготовление финального наряда потребовалось порядка 500 часов работы, и пообещала, что на церемонии ее подопечная будет «очень роковой».

«То, что мы придумали, — настоящая сказка для Саши. Я считаю, что она заслужила быть невероятно красивой», — подытожила «фея-крестная» Рудковская.

Что ж, не можем не согласиться и уже ждем роскошных кадров с праздника!

Напомним, ранее Саша полтора года состояла в отношениях с фигуристом сборной России Марком Кондратюком. Однако в сентябре прошлого года они расстались — инициатором, как говорила спортсменка, стал Марк, но других подробностей не раскрывала. Зато другая бывшая Кондратюка на днях намекнула, что он изменял Трусовой. Что ж, эта хрупкая «русская ракета» точно заслужила счастье!