Как выбрать цвет помады для белоснежной улыбки

Даже если ваши зубы имеют красивый, натуральный жемчужный цвет, неправильно подобранный оттенок губной помады может испортить всю картину. Рассказываем, как не ошибиться и выбрать цвет, с которым ваша улыбка будет еще ослепительнее.

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Какой цвет использовать

Чтобы подчеркнуть белизну своей улыбки, вам понадобится максимально яркая помада. С ярко-красным оттенком зубы будут казаться более белыми, блестящими и красивыми. Такой эффект достигается благодаря контрасту.

«То же самое можно сказать и об оттенке кожи. Ведь если мы присмотримся, все афроамериканцы темнокожие и зубы у них кажутся ослепительно белыми. Но это не так, на самом деле их цвет темнее, чем у среднестатистического европейца. Так, у афроамериканца цвет зубов по шкале Vita в среднем А3 или А4. А у европейцев светлее — А1 и А2. Соответственно, для того, чтобы подчеркнуть белизну улыбки, нужно пользоваться максимально яркой помадой», — рассказала звездный стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог Вероника Мелехова.

Итак, если вы собрались поразить всех белоснежными зубами, вооружитесь помадой красного или ярко-красного цвета, а также темными холодными оттенками, такими как сливовый, шоколадный, фиолетово-розовый, синий.

Какой цвет лучше не использовать

А вот чем теплее оттенки, тем желтее кажутся зубы, т. к. цвет сливается с теплым оттенком кожи. Лучше не наносите помаду оранжевого, светло-бежевого, кирпичного, персикового и кораллового цветов. То же касается и нюдовых оттенков, т. к. их подтон также имеет теплый пигмент. Поэтому если хочется нюд, лучше выбрать светло-розовый, чтобы подчеркнуть белизну зубов.

Как белизна зубов зависит от цвета помады?

Как же так получается, что цвет помады может значительно повлиять на то, как воспринимается цвет зубов, даже если фактический оттенок не изменился? Все дело в эффекте контраста, который искажает восприятие, когда одно сравнивают с другим. А также ряде других причин, никак не связанных со стоматологией.

Контраст: яркие и холодные оттенки помады создают контраст с цветом зубов. Когда помада имеет холодный подтон (например, синий или фиолетовый), она может визуально «осветлить» зубы, делая их более белыми на фоне более темного или теплого цвета губ;

яркие и холодные оттенки помады создают контраст с цветом зубов. Когда помада имеет холодный подтон (например, синий или фиолетовый), она может визуально «осветлить» зубы, делая их более белыми на фоне более темного или теплого цвета губ; Оптические иллюзии: холодные оттенки имеют свойство отражать свет по-другому, что может создавать иллюзию белизны. Теплые оттенки, наоборот, могут подчеркивать желтизну;

холодные оттенки имеют свойство отражать свет по-другому, что может создавать иллюзию белизны. Теплые оттенки, наоборот, могут подчеркивать желтизну; Психологический эффект: цвета могут вызывать определенные ассоциации. Например, холодные оттенки часто ассоциируются с чистотой и свежестью, что может влиять на восприятие белизны зубов.

Влияет ли цвет помады на здоровье зубов?

По словам нашего эксперта, оттенок помады на здоровье зубов никак не влияет.