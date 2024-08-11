В Музее-квартире Майи Плисецкой представили костюмы Пьера Кардена

Они дружили в течение 45 лет. Он создал для нее более 100 образов. Балерина и кутюрье. Майя Плисецкая и Пьер Карден. В одних костюмах великая Майя выходила на сцену, в других появлялась на светских раутах. Бахрушинский музей обновил выставку "Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой" в Музее-квартире Плисецкой на Тверской улице.

Здесь все вещи стоят на своих местах - как будто хозяева вот-вот вернутся домой. Сувенир из детства - почти микроскопический кукольный сервиз из Осло, подаренный маленькой Майе по пути семьи к месту работы отца. Любимые духи от Робера Пиге, портреты балерины кисти Марка Шагала...

"Героями" нового проекта стали костюмы от Пьера Кардена для балетов, в которых танцевала Майя. Каждый - произведение искусства.

Балет "Анна Каренина" был первой хореографической интерпретацией романа Толстого. Премьеру давали 10 июня 1972 года. За 13 лет на сцене Большого театра Майя Плисецкая станцевала Анну более ста раз. Музыку написал любимый супруг - Родион Щедрин. Карден слушал музыку, смотрел, как жестами и танцем Майя "ищет" Каренину. Так появились десять платьев.

В экспозиции представили и знаменитое платье цвета морской волны с вышивкой на лифе, и шелковый кружевной пеньюар, который, правда, в постановке не использовался. Дирекции Большого костюмы не понравились: "Никуда не годится! Нас не поймут! В Большом такое не принято!" После споров костюмы все же приняли. Дирекции они ничего не стоили. Кутюрье подарил их Майе.

Скандал этот был не первым и не последним. В конце 1960-х Плисецкая появилась на сцене Большого в образе Кармен в откровенном по тем временам платье, на что министр культуры Фурцева заявила: "Сплошная эротика... Это чуждый нам путь! Юбку наденьте, Майя!"

Именно "Кармен" свела Кардена и Майю. Они познакомились в 1971 году на театральном фестивале в Авиньоне. Он увидел ее в "Кармен-сюите" и не смог забыть. Как говорил модельер: ему казалось, что перед ним будто бы и не балерина из холодной северной страны - столько страсти и темперамента в каждом движении, взгляде:

"Майя поразила меня своей искренностью, обнаженностью эмоций на сцене".

Пьер Карден всегда уделял внимание удобству костюма. Когда Майя Михайловна приходила к нему на примерку в мастерскую в Париже, он всегда просил ее встать в арабеск, показать аттитюд, чтобы убедиться, что балерине удобно танцевать. Маэстро изучал и специфику балетного костюма, и исторический костюм. Для него было делом чести, чтобы Майя танцевала именно в его платье.

В 1980 году Пьер Карден создал для роли Нины Заречной, которую танцевала Плисецкая в балете "Чайка", темное-синее платье из газа, капрона и шифона с шелковой лентой. Его дополняли трико и пуанты такого же цвета.

Ему казалось, что перед ним будто и не балерина из северной страны - столько страсти и темперамента в каждом движении, взгляде

Еще один костюм для "Чайки" создал сценограф Валерий Левенталь - это был воздушный, будто летящий плиссированный светло-зеленый костюм, украшенный жемчугом и нежной вышивкой в тон. Воздушные невесомые платья были невероятно удобны. Вторая кожа - называл их Карден.

В конце лета Бахрушинский музей представит еще один комплект от Пьера Кардена - для балета "Дама с собачкой". Платье из золотистого газа с пышными рукавами и сверкающей отделкой, с широким декорированным коленкоровым поясом в тон - в нем Плисецкая выходила на сцену в роли чеховской Анны Сергеевны.

Из блокнота Николая Долгополова

А это хто?

Один из самых красивых и первых фирменных букетов я увидел в своем доме. По двору быстро и довольно нервно передвигается взад-вперед какой-то человек. В руках громаднейшая корзина - образец суперсовременной, невиданной в Москве в конце 1980-х флористики. И еще маленькая бумажка, судя по всему, с записанным адресом.

Человек мечется, тыкается в разные двери, утирает катящийся от московской жары пот. А одет в костюм белее белого, на груди галстук неимоверной раскраски, но очень подходящий к костюму, из верхнего кармашка пиджака - тонкий заметный платочек.

Сообразил: это заплутался в чужих трех соснах - подъездах явный иностранец. Необычно одетого тоже потянуло ко мне: "Извините, ду ю спик инглиш? - вырвалось отчаянное и с жутким французским акцентом. - Тут никто не говорит ни на одном языке..." Я ответил скромно, что, мол, йес. "А по-французски?" - догадливо осведомился необычный пришелец уже на языке Мольера. И я снова ответил утвердительно.

Незнакомец радостно, будто отыскал друга, сообщил мне, что вот уже полчаса ищет квартиру мадам Майи, она известная русская этуаль - звезда балета, но в Париже другая система адресов, и он, это было абсолютной правдой, совершенно запутался. Я сразу понял, что ищет французский щеголь Майю Михайловну Плисецкую. Провел его во второй подъезд, а он еще попросил меня подержать корзину цветов - какая тяжеленная! Аккуратно и как-то очень профессионально причесал седоватые волосы. Видно, волновался. Я попросил знакомую лифтершу доставить французского гостя на этаж к Плисецкой и ее милейшему мужу Родиону Константиновичу Щедрину. Но бдительная, честь ей и хвала, лифтерша переспросила: "А это хто?" И пришлось осведомиться у взволнованного пришельца о его имени-фамилии. "Меня зовут Карден, месье Пьер Карден", - представился великий кутюрье в белоснежном костюме.

Кстати

Квартиру на шестом этаже в доме на углу Тверской и Мамоновского переулка Майя Плисецкая и Родион Щедрин приобрели в 1963 году, прожили там до 1991 года, позже останавливались в ней вплоть до 2015-го, уже после своего переезда в Мюнхен. А в феврале 2022-го Щедрин передал ее Бахрушинскому театральному музею. Теперь в фондах Бахрушинского хранится около 10 тысяч экспонатов, связанных с творчеством Плисецкой и Щедрина.

Кроме семейного гнезда Щедрина и Плисецкой, в ведении Бахрушинского еще четыре музея-квартиры - Всеволода Мейерхольда, Галины Улановой, Валентина Плучека, семьи Мироновых и Менакера.