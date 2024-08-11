Звезда «Универа» Наталья Рудова станцевала в бикини на яхте

Звезда сериала «Универ», актриса Наталья Рудова выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео в купальнике, которое было снято во время ее отдыха в Бодруме.

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41-летняя Наталья Рудова была запечатлена в черном лифе бикини, который дополнила белым платком на талии. Актриса позировала с распущенными волосами и без косметики. Знаменитость танцевала на яхте.

Недавно Наталья Рудова призналась, что последний раз по-настоящему влюблялась 10 лет назад. Актриса сожалеет об этом, но не собирается вступать в отношения «для галочки». Звезда «Универа» также рассказывала, что получает сообщения от известных женатых мужчин. Она считает, что в современном обществе «все понятия подменили», поэтому «никто ничего не боится».

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Кроме того, Наталья Рудова не скрывает, что ей периодически приходят непристойные предложения от поклонников. По словам звезды «Универа», были случаи, когда мужчины спрашивали цену за ужин с ней. Артистка отмечала, что резко посылала таких людей «куда подальше».

На днях Наталья Рудова выложила видео, в котором танцевала в ультракоротком прозрачном платье. При этом актриса не стала надевать бюстгальтер.

Ранее 48-летняя Тина Канделаки показала фигуру в бикини.