Звезда «Универа» Наталья Рудова станцевала в бикини на яхте

Актриса Наталья Рудова показала фигуру в бикини
Звезда сериала «Универ», актриса Наталья Рудова выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео в купальнике, которое было снято во время ее отдыха в Бодруме.
41-летняя Наталья Рудова была запечатлена в черном лифе бикини, который дополнила белым платком на талии. Актриса позировала с распущенными волосами и без косметики. Знаменитость танцевала на яхте.
Недавно Наталья Рудова призналась, что последний раз по-настоящему влюблялась 10 лет назад. Актриса сожалеет об этом, но не собирается вступать в отношения «для галочки». Звезда «Универа» также рассказывала, что получает сообщения от известных женатых мужчин. Она считает, что в современном обществе «все понятия подменили», поэтому «никто ничего не боится».
Кроме того, Наталья Рудова не скрывает, что ей периодически приходят непристойные предложения от поклонников. По словам звезды «Универа», были случаи, когда мужчины спрашивали цену за ужин с ней. Артистка отмечала, что резко посылала таких людей «куда подальше».
На днях Наталья Рудова выложила видео, в котором танцевала в ультракоротком прозрачном платье. При этом актриса не стала надевать бюстгальтер.
Ранее 48-летняя Тина Канделаки показала фигуру в бикини.